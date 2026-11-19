История прогремела на всю страну в начале 2025 года. Как установило следствие, отец детей – гражданин Австралии – после развода с женой судился за право жить с детьми. Женщина с детьми вернулась в Новосибирск, и между бывшими супругами начались разбирательства: они делили имущество, в том числе акции на 29 миллионов рублей и яхту, и решали, с кем останутся сын и дочь. Австралийский суд постановил вернуть детей в страну на время разбирательств, но мать отказалась. В России параллельно рассматривали ее иск об определении места жительства детей. До решения суда отцу разрешили видеться с детьми дважды в неделю и только в присутствии матери.

Именно во время одной из таких встреч 16 февраля 2025 года произошло похищение. У выхода из жилого комплекса на семью напали несколько незнакомцев.

– Мы подошли к забору, чтобы выйти из ЖК, как к нам подбежали три незнакомых мужчины, преградили путь. Мы с мужем вырвались, но тут на нас напали еще двое. Я одного ударила кулаком в нос. Успела заметить, как бывший усаживал детей в заранее припаркованную машину, – рассказывала женщина КП-Новосибирск.

Женщина бросилась к автомобилю и успела открыть дверь с другой стороны. Дочь она забрала, а сына не смогла: мальчика удерживал водитель. Машина тронулась и наехала на ноги матери и ребенка. У девочки диагностировали ушиб. Вскоре мальчик оказался в Австралии.

В конце февраля 2025 года суд заочно арестовал отца, его объявили в розыск по обвинению в похищении несовершеннолетних группой лиц по предварительному сговору. В деле фигурирует и московский юрист, ранее представлявший его интересы. Сам юрист обвинения отвергает и утверждает, что дети, отец и мать сейчас живут в Австралии, а семейные споры завершены: часть времени дети проводят с отцом, часть – с матерью.

– Да, отец, я и остальные почему-то находятся в розыске, хотя прекрасно известно и где находится он, и где нахожусь я. Никто не скрывается, – заявил юрист.

Пока отец находился за границей, расследование продолжалось. 28 июля 2026 года суд приговорил двоих задержанных пособников к семи годам колонии строгого режима каждого. 18 ноября прокуратура озвучила обвинение в отношении отца и юриста – сторона защиты заявила, что вину не признает. Следующее заседание назначено на 1 декабря.