Расправа произошла в ночь на 17 октября 1994 года. Тогда 18-летний Шевнин и его ровесник Василий Кузнецов изнасиловали и убили школьниц, после чего вывезли тела к Чусовскому озеру и попытались их сжечь. Подозреваемых задержали уже через несколько дней, однако обвинение в убийстве им тогда так и не предъявили.

Ключевым фигурантом следствие считало 30-летнего Алексея Дерябина – дядю Шевнина, который присматривал за квартирой родственника. Именно в ней вечером 16 октября распивали алкоголь, а позже расправились над первой девочкой. Дерябина опросили как свидетеля, после чего он пропал без вести – по одной из версий, его могли убить в связи с местной ОПГ. В итоге дело ушло в суд лишь по статье о половом сношении с несовершеннолетними, и Шевнин с Кузнецовым получили по два года колонии.

Лишь спустя 30 лет, весной 2024 года, дело подняли из архива и довели до суда. Шевнин к тому времени стал владельцем сети салонов красоты. Его окружение, по версии следствия, пыталось подкупить свидетеля: сын бизнесмена передал 500 тысяч рублей знакомой семьи. В мае 2026-го в ДТП погибла жена Шевнина.

– Я никого не убивал, никого не насиловал. Я виноват лишь в том, что скрывал преступление, совершенное Дерябиным и Кузнецовым. В этом я искренне раскаиваюсь, и прошу прощения у потерпевших. Но я не совершал того, в чем меня обвиняют, – заявил Шевнин в последнем слове.

Гособвинитель запрашивал для него 25 лет строгого режима. Второй фигурант, Василий Кузнецов, погиб вскоре после начала процесса. На оглашение приговора никто из близких Шевнина не пришел. Обе семьи погибших девочек получат по 2 миллиона рублей – их иски удовлетворены. Об этом пишет "КП-Екатеринбург".

В итоге суд признал Андрея Шевнина виновным в убийстве и изнасиловании 13-летних школьниц. За изнасилование из-за истечения срока давности его освободили от наказания, а по совокупности назначили 14 лет колонии строгого режима.