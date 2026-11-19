Инцидент произошел 14 ноября в доме на улице Электриков. Пенсионерка сделала замечание сиделке, которая ухаживала за ее мужем-инвалидом. Бабушке показалось, что работница тратит слишком много электричества.

Словесная перепалка закончилась трагедией. Как сообщает "КП-Екатеринбург" со ссылкой на источник в экстренных службах, сиделка не выдержала упреков и толкнула пожилую женщину. Бабушка упала, получив серьезные травмы: у нее диагностированы закрытая черепно-мозговая травма и перелом трех ребер.

– Сиделка не стерпела обиды и толкнула бабушку, а та упала. У пострадавшей сломаны три ребра и закрытая черепно-мозговая травма. Сиделку объявили в розыск.

Известно, что женщина работала по договору через агентство и ранее проблем с законом не имела. В полиции уточнили, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 118 УК РФ ("Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности").