Сигнал о возгорании машины на улице Октябрьской поступил в пожарно-спасательную службу 18 ноября в 11:28. На вызов сразу выехали подразделения Якутского пожарно-спасательного гарнизона.

К прибытию огнеборцев пламя уже полыхало в моторном отсеке. Пламя успело повредить отсек двигателя на площади 2 квадратных метра. Люди не пострадали.

Среди предварительных версий – замыкание электропроводки в моторном отсеке. Сейчас устанавливают виновное лицо и точную сумму ущерба. Тушение вели 4 человека личного состава и 1 единица техники. Оперативные действия пожарных помогли избежать более тяжёлых последствий. Об этом пишет КП-Якутия.