Инцидент произошёл 18 ноября. Как рассказали в МЧС, жительница Кызыла носила украшение на пальце 16 лет. В последнее время палец начал отекать и болеть, а попытки снять кольцо самостоятельно ни к чему не привели.

Спасатели действовали осторожно: с помощью маленьких инструментов они перепилили кольцо и освободили палец. Всё закончилось благополучно – помощь врачей женщине не понадобилась.

В МЧС напомнили: с обращением за помощью в таких случаях нельзя затягивать. Онемение пальца, изменение его оттенка на синий или белый, а также непрекращающаяся пульсирующая боль могут говорить о серьёзном нарушении кровотока. Об этом пишет "КП-Красноярск".