В Липецке задержан 20-летний местный житель, подозреваемый в убийстве 25-летнего знакомого. Об этом пишет GOROD48.
О задержании подозреваемого сообщили в следственном комитете. В отношении 20-летнего жителя Липецка возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем по неосторожности смерть потерпевшего. Его жертвой стал 25-летний знакомый.
По версии следствия, всё произошло ночью 17 ноября во дворе дома на улице Космонавтов в Липецке. Во время конфликта подозреваемый ударил приятеля ножом в живот. Пострадавшего доставили в больницу, однако врачам не удалось его спасти – мужчина скончался от полученного ранения.
Причиной поножовщины, по предварительным данным, стала ревность. Сегодня суд изберёт для задержанного меру пресечения – следствие будет настаивать на аресте.