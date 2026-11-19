Вечером 18 ноября 2026 года в Когалыме произошла авария с участием четырёх автомобилей – погибла молодая пассажирка, ещё три человека попали в больницу. О ДТП сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции.
Столкновение произошло около 21:00 на улице Дружбы народов, рядом с домом №60. По информации Госавтоинспекции, участниками аварии стали четыре машины: Volkswagen, Renault, Kaiyi E5 и Ford.
Жертвой ДТП стала пассажирка Renault – девушка 2001 года рождения. От полученных травм она скончалась на месте ещё до приезда медиков. Трём другим участникам происшествия потребовалась помощь врачей: их доставили в медицинское учреждение.
На месте работают следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции. Специалисты выясняют все обстоятельства случившегося. Об этом пишет Ugra-news.ru.