За внешней доступностью популярного Кутурчинского Белогорья скрывается огромный, дикий и потенциально смертельно опасный горный массив. Изначально следствие рассматривало версию о прогулке к ближайшим скалам, но показания гидов и анализ маршрутов говорят о том, что глава семьи Сергей мог планировать переход через самые сложные точки хребта, сообщает krsk.aif.ru.

Буратинка и Мальвинка. Это тропы, о которых заговорили в СМИ первыми. Они начинаются на окраине Кутурчина, где Усольцевы оставили свою Skoda, и считаются доступными для новичков. Тропу к Буратинке отрабатывали СК и поисковики: волонтёры обошли всё около останца ещё 2 октября и слышали там лай собаки – по словам руководителя отряда "Поиск пропавших детей им. Оксаны Василишиной" Светланы Торгашиной, ветеринар определила, что лает маленькая собачка. Позже все начали звать "Лада, Лада", но больше лая не было. На Мальвинку ведёт ещё один популярный маршрут одного дня – через Камень желаний, которым, по словам директора базы "Геосфера" Евгения Кудряшова, интересовалась Ирина Усольцева. Дойти до артефакта просто даже с ребёнком, но дальше начинается резкий подъём по курумнику с риском провалиться в расщелины.

Тропа между Мальвинкой и Буратинкой. Долгое время она не фигурировала в СМИ. Опасность в том, что маршрут заканчивается провалом – пещерой глубиной 13 метров, которую обнаружил муж жительницы Кутурчина Натальи Округиной и назвал в его честь пещерой Округина. Во время первых поисков провал осмотрели, но Усольцевых и их вещей там не нашли. Однако подобных пещер на Белогорье десятки.

Старая лесовозная дорога. Недалеко от начала маршрута на Мальвинку справа видна заросшая широкая тропа, которую в СМИ прозвали "тайной". По словам местного жителя Виктора Корчагина, это старая лесовозная дорога, выводящая к трассе Мина – Ивановка:

– Ходу туда – пара часов, откуда можно уехать далеко отсюда. Точно вам говорю: они слиняли.

Журналисты прошли этим маршрутом за пять часов, но уехать таким образом действительно можно. Именно в той стороне в день пропажи Усольцевых слышала детский крик Наталья Округина.

Ивановский прииск. Это заброшенные рудники, куда можно было попасть, сбившись с пути на Буратинку. Высказывались версии, что в болотах Усольцевы могли утонуть, но болот там нет – есть искусственные водоёмы после золотодобытчиков.

– Конечно, в этих водоемах утонуть можно. Но нормальный же человек туда специально лезть не будет. Их прекрасно видно, – сказала журналист Наталья Корженяк, побывавшая на прииске.

Скала Баян. Версия появилась недавно: гид Денис Торн спустя год рассказал, что Сергей интересовался маршрутом до Баяна и спрашивал, сможет ли пройти его с ребёнком. Туристы ходят на Баян, но это маршрут не одного дня и достаточно сложный, а маркированные тропы идут от Ивановки.

Чем больше троп и версий появляется в истории Усольцевых, тем более запутанной она становится. Камера видеонаблюдения засекла машину Усольцевых утром 28 сентября 2025 года – она проехала в сторону окраины посёлка. Там семью видела местная жительница Лидия Корчагина, но куда точно они пошли, разглядеть было невозможно: Усольцевы скрылись за высоким забором.