В Новочеркасске возбудили уголовное дело по факту убийства двух пенсионеров – 60-летнего мужчины и 59-летней женщины.
Трагедия в Новочеркасске: в одном из домов на улице 8 Марта нашли тела двух пенсионеров – 60-летнего мужчины и 59-летней женщины. У обоих имелись признаки насильственной смерти. В полицию о случившемся сообщили 17 ноября 2026 года.
По факту произошедшего СУ СК России по Ростовской области возбудило уголовное дело. Квалификация – убийство двух лиц (п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ). На месте работали следователи и криминалисты СК: они осмотрели обстановку и назначили судебные экспертизы.
Расследование продолжается. Сейчас следователи устанавливают подозреваемого. Об этом пишет "КП – Ростов-на-Дону".