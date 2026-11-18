«А хорошего врача не посоветуете?»: как медцентр «Родник» помогает жителям Кемерова уже 10 лет Врачи с научными степенями, обследования за один день и медицинская помощь, за которую не нужно платить. Разбираемся, какие возможности есть у пациентов кемеровского «Родника» и о чём знают далеко не все.