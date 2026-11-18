По словам родственников, нападавший поджидал Остапа заранее: арендовал автомобиль и несколько часов провёл в кустах, спрятавшись на заднем сиденье.

– Спрятался в кустах и прождал там с 7 утра до обеда. Потом, когда увидел Остапа, сел за руль и быстро поехал в его сторону, – рассказывали близкие для КП-Новосибирск.

Когда Остап садился в свою машину, мужчина открыл стрельбу в упор. После первых выстрелов Остап попытался уехать, но экспертиза позже установила, что в него уже попали две пули. Далеко он не проехал: автомобиль врезался в столб возле соседнего дома и заехал в чужой огород.

– Он, вероятно, думал, что спасется. Но ранения были слишком тяжелые: он потерял сознание, – вспоминали родственники.

Нападавший подбежал к машине и выстрелил ещё дважды – всего в мужчину попали четыре пули, две остались в теле, ещё две прошли насквозь.

После стрельбы убийца вернулся к дому, где на улицу выбежала мать Остапа. Мужчина направил на неё пистолет. "Она начала кричать: "Вы что делаете? Вы взрослый мужчина. Седой, вы зачем с пистолетом бегаете?", – рассказывали близкие. В этот момент из дома выбежал 24-летний младший брат погибшего – нападавший выстрелил и в него, но пуля попала в ворота. Патроны у стрелявшего закончились, он сел в машину и уехал. Брат Остапа бросился в погоню, которая продолжалась до соседней улицы, где дорога оказалась перекопана. Убийца бросил арендованное авто и убежал, оставив в нём ксерокопии паспорта и водительского удостоверения, а также билеты в Казахстан.

Младший брат вернулся к месту стрельбы и вызвал скорую. Медики пытались реанимировать пострадавшего, но спасти его не удалось. У Остапа остались трое детей – младшую дочь он так и не успел увидеть после роддома.



Семья предполагает, что причиной нападения могла стать личная неприязнь к отцу погибшего: предполагаемый убийца мог знать его ещё в молодости в Барнауле, но близко они не общались. Спустя годы они несколько раз пересекались, и мужчина даже приезжал к отцу Остапа в гости.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Фигуранту заочно предъявили обвинение и объявили его в межгосударственный розыск. По данным на 18 ноября, расследование продолжается, обвиняемый не задержан и находится в федеральном розыске.