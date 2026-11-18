Тревожные симптомы – сильные боли в животе и многократная рвота – привели семилетнюю девочку в детское хирургическое отделение. Первоначально врачи предположили инвагинацию, при которой одна часть кишки внедряется в другую, но возраст пациентки заставил их искать дальше. Обзорная рентгенография прояснила картину: в желудочно-кишечном тракте обнаружилось множество металлических предметов.

Лапароскопия показала, что несколько участков кишечника срослись между собой, и хирурги перешли к открытой операции. Инородные тела находились в желудке, двенадцатиперстной и поперечной ободочной кишке, а также в тонком кишечнике. Длительное давление магнитов привело к образованию пролежней и закрытых перфораций на стенках.

Врачи бережно разъединили повреждённые ткани и извлекли все 38 объектов: 28 шариковых магнитов, металлические скобы, 4 шурупа и кнопки. Сейчас девочка остаётся под наблюдением, её состояние оценивается как средней степени тяжести, она получает необходимое лечение. Об этом пишет sibnovosti.ru.