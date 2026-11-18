В Прокопьевске перед судом предстанет мужчина, для которого очередная встреча с другом закончилась трагедией. Следственный комитет по Кузбассу предъявил обвинение 37-летнему местному жителю в убийстве собутыльника.

Фигуранту вменяется ч. 4 ст. 111 УК РФ – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

По версии следствия, трагедия разыгралась в дневное время. Мужчины распивали спиртное, когда между ними вспыхнул конфликт. Обвиняемый, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, набросился на знакомого с кулаками. Он избил мужчину так, что тот скончался на месте происшествия, не дождавшись медиков.

– По ходатайству следствия судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, – отметили в Следкоме Кузбасса.

Сейчас следователи закрепляют доказательства: проведен осмотр места трагедии, допрошены свидетели. Назначен комплекс судебных экспертиз, которые должны точно установить причину смерти и тяжесть нанесенных побоев.

Санкция статьи, которую вменяют мужчине, предусматривает до 15 лет лишения свободы.