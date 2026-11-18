Кузбасские законотворцы призывают ещё туже затягивать пояса, так как падение доходов областного бюджета неминуемо.
Бюджет Кузбасса на 2027 год не будет бюджетом развития, заявил в среду, 18 ноября, на обсуждении проекта в областном парламенте министр финансов Игорь Малахов.
– К сожалению, представляемый закон о бюджете не является бюджетом развития, потому, что <...> с учётом имеющих прогнозов по доходам <...> их не хватит даже на покрытие первоочерёдных расходов, – сказал министр.
По его данным, экономика Кузбасса в этом году отстаёт от общероссийской: промышленное производство за девять месяцев упало на 2,1% против 0,8% по стране, строительство – на 31,1% против 2,1%. Фонд оплаты труда в регионе вырос на символические 2,2% против 13,8% по РФ. Добыча угля за 10 месяцев сократилась на 2,1 млн тонн год к году, до 155,5 млн.
– Бюджет Кузбасса находится на пределе своих возможностей, и при текущем прогнозе доходов мы не можем даже закрыть первостепенные позиции, не говоря уже про поддержку промышленности или развитие инфраструктуры, – констатировал Малахов.
В проекте бюджета на 2027 год заложено снижение доходов до 190,1 млрд рублей против 203,7 млрд, которые ожидаются по итогам 2026 года. Налог на доходы физических лиц ожидается 73,2 млрд рублей против 72,8 млрд на этот год. При этом налога на прибыль ожидают 32,7 млрд рублей, что на 3 млрд больше, а налога на имущество – 15,8 млрд (+0,4 млрд).
Расходная часть областного бюджета запланирована в 216 млрд рублей, дефицит составит 25,9 млрд рублей. Причём на данный момент дефицит составляет 22,3 млрд рублей, по оперативным данным областного Минфина.
– Ситуация с бюджетом – прямое отражение тех экономических условий, в которых сегодня живёт регион. Другого пути, кроме сокращения расходов, пока нет – доходную базу в короткие сроки нарастить невозможно, – резюмировал председатель парламента Алексей Зеленин.
На образование планируют направить 49,2 млрд рублей – на зарплату педагогам, деятельность 42 организаций СПО, поддержку сирот, строительство, ремонт и оснащение учреждений образования. Сумма на миллиард меньше, чем в 2026 году.
На ЖКХ пойдут 40 млрд рублей (+1,1 млрд), на здравоохранение – 38 млрд рублей (-2 млрд), на соцподдержку населения – 33 млрд рублей (+1,6 млрд).