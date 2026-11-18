В проекте бюджета на 2027 год заложено снижение доходов до 190,1 млрд рублей против 203,7 млрд, которые ожидаются по итогам 2026 года. Налог на доходы физических лиц ожидается 73,2 млрд рублей против 72,8 млрд на этот год. При этом налога на прибыль ожидают 32,7 млрд рублей, что на 3 млрд больше, а налога на имущество – 15,8 млрд (+0,4 млрд).

Расходная часть областного бюджета запланирована в 216 млрд рублей, дефицит составит 25,9 млрд рублей. Причём на данный момент дефицит составляет 22,3 млрд рублей, по оперативным данным областного Минфина.

– Ситуация с бюджетом – прямое отражение тех экономических условий, в которых сегодня живёт регион. Другого пути, кроме сокращения расходов, пока нет – доходную базу в короткие сроки нарастить невозможно, – резюмировал председатель парламента Алексей Зеленин.

На образование планируют направить 49,2 млрд рублей – на зарплату педагогам, деятельность 42 организаций СПО, поддержку сирот, строительство, ремонт и оснащение учреждений образования. Сумма на миллиард меньше, чем в 2026 году.

На ЖКХ пойдут 40 млрд рублей (+1,1 млрд), на здравоохранение – 38 млрд рублей (-2 млрд), на соцподдержку населения – 33 млрд рублей (+1,6 млрд).