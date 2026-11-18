В Междуреченске мститель угнал у знакомого сразу двух "японцев", сообщает в среду областное МВД.

По данным полиции, 42-летний горожанин пожаловался на исчезновение Toyota Corolla, которую он припарковал около дома незапертой и с ключами в бардачке. Стражи порядка бросились на поиски "японца" и вскоре нашли его в водоёме в нескольких километрах.

Владельца вызвали на опознание, но на этом его беды только начинались. Свою вторую машину Mitsubishi Outlander, на которой междуреченец приехал, тоже угнали.

– Он оставил внедорожник на проезжей части, при этом не запер дверь, не заглушил мотор и ушёл к реке, где находилась его Toyota. Когда заявитель вернулся на дорогу, автомобиля на месте не оказалось, – сказали в полиции.

Мужчина снова пожаловался оперативникам на угон. Те снова поехали искать машину и через какое-то время заметили её на дороге возле посёлка Майзас. За рулём находился 41-летний знакомый владельца обеих иномарок.

Полицейские выяснили, что незадолго до этого угонщик поругался с автомобилистом и решил ему отомстить. Он знал, где недруг паркует незапертую иномарку, угнал её, не справился с управлением и улетел в воду. А когда увидел на дороге второй незапертый автомобиль, решил из мести его переставить.

На серийного мстителя завели два уголовных дела об угоне. По статьям грозит переезд в колонию на пять лет.