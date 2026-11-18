Летом 2026 года на территории Шестаковского комплекса в Кузбассе обнаружили скопление остатков скелетов нескольких детенышей-пситтакозавров, которые стали жертвами хищника. Подобное ученые находят в Шестаково впервые, и в целом по России таких примеров не встречалось. Об этом ТАСС рассказал заведующий отделом научных исследований и экспедиций, начальник экспедиционного отряда Кузбасского государственного краеведческого музея Дмитрий Слободин.

По его словам, фрагменты скелетов обнаружили на участке площадью около одного квадратного метра.

– По количеству найденных костей и фрагментов уже стало ясно, что там находятся остатки более трех особей, но работа еще продолжается, и цифра скорее всего неокончательная. <…> Однозначно можно предположить, что здесь находятся жертвы охоты какого-то хищника. В России мы в первый раз видим такое, – отметил специалист.

Учёные считают, что динозавры могли стать жертвами хищника или падальщика. На это указывают не только сами кости, но и найденные среди ископаемых материалов копролиты – окаменевшие остатки экскрементов неизвестного животного. В них сохранились частично переваренные кости детёнышей.

Пока специалисты не могут точно сказать, кто именно охотился на маленьких динозавров. Это мог быть другой динозавр или, например, древнее млекопитающее. По одной из версий, хищник нападал на убежище с детёнышами, по другой – приносил добычу в логово.

Возраст некоторых найденных особей, судя по мелким костям, составлял всего несколько недель. Длина их туловища была около 20 сантиметров. Среди останков есть фрагменты черепов, челюстей, зубов и конечностей.

Пситтакозавры – растительноядные динозавры, обитавшие на территории современной Кемеровской области в меловом периоде. Они считаются самыми крупными представителями своего рода: взрослые особи достигали 2,5 метра в длину и до полутора метров в высоту.