Инцидент произошёл в Нигерии: мужчина, имя которого не раскрывается, попал в ДТП на мотоцикле. Его посчитали погибшим – тело доставили в морг. Однако спустя несколько часов "покойник" пришёл в сознание и даже встал на ноги.

О произошедшем сообщает Lenta.ru со ссылкой на иностранное издание. По словам очевидцев, очнувшись, мужчина первым делом попросил сигарету и зажигалку – этот момент, судя по всему, шокировал окружающих.

Один из присутствующих заявил мужчине, что после пережитого ему не помешает пройти медицинское обследование. Подробности о личности и его текущем состоянии неизвестны.