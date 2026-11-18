По данным канала SHOT, 43-летний москвич захотел новых ощущений и соорудил домашний "интим-гаджет". Так, в трубу пылесоса он поместил губку и резиновую перчатку. После чего он решил его протестировать.

Во время испытания пенис втянуло в трубу, и он застрял. Из-за нарушения кровообращения орган начал стремительно отекать. Освободиться самостоятельно мужчина не смог и вызвал скорую.

На место прибыли медики, которые ввели мужчине обезболивающее, после чего освободили. Предварительно, москвич получил механическое ущемление и травматический отёк. Мужчину срочно отправили к урологу.