43-летний житель Алтуфьево собрал домашний интим-гаджет из трубы пылесоса, губки и резиновой перчатки, но первый же тест закончился травмой: половой орган засосало внутрь и зажало.
По данным канала SHOT, 43-летний москвич захотел новых ощущений и соорудил домашний "интим-гаджет". Так, в трубу пылесоса он поместил губку и резиновую перчатку. После чего он решил его протестировать.
Во время испытания пенис втянуло в трубу, и он застрял. Из-за нарушения кровообращения орган начал стремительно отекать. Освободиться самостоятельно мужчина не смог и вызвал скорую.
На место прибыли медики, которые ввели мужчине обезболивающее, после чего освободили. Предварительно, москвич получил механическое ущемление и травматический отёк. Мужчину срочно отправили к урологу.