Проект строительства железной дороги из Сибири в Китай обретает конкретные, но пугающие цифры. По словам доктора технических наук, профессора СГУПС Валерия Воробьева, прокладка путей из Таштагола через Алтай в китайский Урумчи обойдется в 4 триллиона рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Этот участок рассматривается как один из этапов масштабной Северо-Сибирской магистрали (Севсиб). Маршрут Трансалтайской железной дороги должен пройти через узкий 55-километровый коридор между Казахстаном и Монголией, соединив Кузбасс с Поднебесной.

По словам эксперта, строить всё сразу – неподъемная задача, поэтому проект будут вводить в эксплуатацию частями. Главная проблема – сложный рельеф. Чтобы пробиться через горы, придется вгрызаться в скалы, строя многочисленные тоннели и мосты.

– Мы также рассматривали и отдельный участок из Таштагола в Китай, – сказал Воробьев, который является также научным руководителем темы "Оценка целесообразности строительства Севсиб и Центрально-Евразийского транспортного коридора"

Несмотря на колоссальную стоимость, проект сулит огромные объемы перевозок. По расчетам исследователей, к 2045 году по коридору Кузбасс – Урумчи планируется перевозить 39,1 тысячи тонн грузов. Почти вся эта цифра – 37,6 тысячи тонн – приходится на каменный уголь, также пойдут кокс, черные и цветные металлы, удобрения.

Реализация такого масштабного строительства, по мнению эксперта, возможна только через государственно-частное партнерство с привлечением крупного частного капитала.