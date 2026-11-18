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Все больше пользователей старше 70 лет в Кемеровской области слушают музыку и играют в онлайн-игры в сети Билайна

За год общий объем мобильного трафика у клиентов старше 70 лет в России вырос на 30%*. По данным Билайна, это максимальный прирост среди всех возрастных сегментов. При этом доля трафика клиентов в возрасте от 55 до 69 лет, как и молодежи до 24 лет выросла на 19%.