Поездка к другу в Тюмень закончилась для 16-летнего жителя Челябинска тяжёлыми травмами. Юноша, увлекавшийся руфингом – прогулками по крышам, – сорвался в вентиляционную шахту жилого дома.
Инцидент произошёл 14 ноября. По данным надзорного ведомства, несовершеннолетний приехал в Тюмень к знакомому. Друг пострадавшего рассказал, что юноша увлекался руфингом – прогулками по крышам зданий. После падения в вентиляционную шахту подросток получил травмы и оказался в больнице в крайне тяжёлом состоянии.
Прокуратура Восточного административного округа Тюмени организовала проверку. Ведомство оценит действия управляющей компании, а также работу территориальных органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Кроме того, прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела, возбуждённого после происшествия. При выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.
Ранее в СМИ появилась информация, что подросток упал с 22-го этажа в шахту лифта. Однако в прокуратуре уточнили: речь идёт о вентиляционной шахте. Позже в департаменте здравоохранения Тюменской области сообщали, что пострадавший находится в крайне тяжёлом состоянии. Об этом пишет Kursdela.biz.