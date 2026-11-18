В Прокопьевске иномарка на огромной скорости влетела в сквер, что обернулось печальными последствиями.
В ночь на 16 ноября в Прокопьевске лихач-бесправник разнёс сквер в 10-м микрорайоне возле скульптуры "Иисус".
Как сообщает городская ГИБДД, авария произошла в 3:40 на улице 10-й микрорайон, 16А.
– Водитель 1990 года рождения, не имея водительского удостоверения, управляя автомобилем Mitsubishi Lancer, не справился с управлением, совершил наезд на препятствие, повредив имущество сквера, – сказали в ГАИ.
Дышать в трубку и сдавать анализы на алкоголь в больнице лихач наотрез отказался, за что на него составили соответствующий протокол и арестовали на 10 суток. Также на него составили протокол за неуплату старых штрафов. Иномарку увезли на штрафстоянку.
Очевидцы делятся в соцсетях жуткими кадрами с места происшествия. Бесправник разнёс в сквере несколько лавочек и повалил дерево, разбросав ошмётки машины во все стороны.
Лихачу придётся платить не только гигантский штраф за грубейшие нарушения ПДД, но и, вероятно, компенсировать порчу общественного пространства.