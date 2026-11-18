Очевидцы делятся в соцсетях жуткими кадрами с места происшествия. Бесправник разнёс в сквере несколько лавочек и повалил дерево, разбросав ошмётки машины во все стороны.

Лихачу придётся платить не только гигантский штраф за грубейшие нарушения ПДД, но и, вероятно, компенсировать порчу общественного пространства.