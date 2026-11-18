О том, как будет выглядеть трудовой календарь грядущей зимой, рассказала "РИА Новости" Регина Долотина, представляющая кафедру трудового права и права социального обеспечения Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА), где она занимает должность доцента. По её расчётам, если исходить из стандартной пятидневки с двумя выходными, за три зимних месяца – декабрь 2026-го, январь и февраль 2027-го – наберётся лишь 56 рабочих дней.

– Зима 2026-2027 будет относительно короткой с точки зрения количества рабочих дней: при стандартной пятидневной рабочей неделе с двумя выходными днями на декабрь 2026 года, январь и февраль 2027 года приходится всего 56 рабочих дней, – сказала Долотина.

Главная причина – затяжные новогодние каникулы. Они стартуют 31 декабря 2026 года и продлятся до 10 января 2027 года, то есть 11 дней подряд.

Чтобы понять масштаб, достаточно сравнить с другими сезонами: там число рабочих дней обычно колеблется в диапазоне от 62 до 65. Получается, что зимой при пятидневке россияне отработают на шесть-девять дней меньше обычного. Об этом пишет "РосБалт".