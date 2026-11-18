В парке Победы в центре Кемерова завершают установку памятника, посвящённого кузбассовцам, погибшим во время вооружённого конфликта на острове Даманский в марте 1969 года. Горожане обратили внимание на новую скульптуру и опубликовали снимки в "Идентичном Кемерове".

Монумент ставят напротив уже существующего памятника воинам-пограничникам – защитникам рубежей Родины.

Напомним, устанавливать монумент начали в августе. Завершить работу надеялись до конца сентября, но процесс затянулся.

Конфликт, которому посвящён памятник, произошёл между советскими войсками и военными Китая, которые хотели контролировать остров Даманский на реке Уссури в 230 км южнее Хабаровска и 35 км западнее районного центра Лучегорска. Боевые действия начались 2 марта 1968 года, а прекратилась стрельба только через полгода.

СССР потерял 58 человек, среди которых 11 кузбассовцев. В марте этого года сообщалось, что семеро участников по сей день живут в Кемерове. Китай свои потери засекретил.