О ЧП рассказал глава города Алексей Пальчинский. По его информации, 16 ноября загорелся двухэтажный деревянный дом на улице Садовое Кольцо – пожар начался около 15:50. Внутри в этот момент находился 11-летний мальчик, его бабушка была во дворе.

Ребёнка вынесли из горящего здания и передали медикам, но спасти его не удалось: школьник скончался в больнице от отравления угарным газом. Пламя уничтожило 100 квадратных метров постройки. Тушением занимались 15 человек личного состава и семь единиц техники.

– От себя лично и от лица всех жителей города выражаю самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего мальчика. Сейчас наша главная задача – детально разобраться в причинах случившегося, сделать всё возможное, чтобы не допустить повторения трагедии, и заблаговременно принять исчерпывающие меры по защите жизней наших горожан, особенно детей, – написал Пальчинский.

После случившегося прокуратура Башкортостана подключилась к выяснению обстоятельств. Надзорное ведомство проверит, как соблюдались правила пожарной безопасности и нормы законодательства о защите прав несовершеннолетних. Параллельно прокуроры следят за доследственной проверкой: при выявлении нарушений будут приняты меры реагирования. Причина возгорания на данный момент не установлена.

Алексей Пальчинский сообщил, что в администрации Октябрьского прошло внеочередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. В нём принял участие старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Башкортостану Евгений Рыжиков.

По итогам заседания глава города дал поручение профильным службам: активизировать профилактические рейды, уделить особое внимание семьям с детьми и чаще проводить разъяснительную работу с горожанами.

Пальчинский также призвал родителей ответственнее подходить к пожарной безопасности в доме: не оставлять детей без присмотра, проверить состояние электропроводки и отопительных приборов, а также установить автономные дымовые извещатели.

Такие устройства питаются от обычной батарейки и подают громкий сигнал при появлении дыма. Этот звук способен разбудить даже спящего человека и дать ему время покинуть дом.

Глава Октябрьского выразил соболезнования родным погибшего ребёнка и подчеркнул: городские службы обязаны сделать всё, чтобы подобное не повторилось. Об этом пишет "Медиакорсеть".