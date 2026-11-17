Во вторник, 17 ноября, в России наблюдаются многочисленные неполадки в сервисах Google и не только, сообщает URA.RU со ссылкой на сайты детекторов сбоев.

Жалоб за сутки уже накопилось более 2,2 тысячи. Треть пользователей указывает на неработающие сервисы корпорации, почти столько же – на неработающий сайт.

Пользователи Сети из РФ также массово жалуются на проблемы в работе DeepSeek, Twitch и Ростелекома. Число сообщений достигают 2,5 тысячи.

На работу Google в основном жалуются в Ленинградской, Калининградской и Самарской областях, Красноярском крае. На Twitch – в Иркутской области, Забайкальском, Краснодарском и Красноярском краях, Бурятии.

А накануне российские геймеры жаловались на сбой Steam: сеть терялась в играх Dota 2 и CS2.