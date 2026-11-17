С начала ноября в Кузбассе произошло 104 ДТП с пострадавшими. Это всего на три больше, чем за те же числа октября. Число раненых снизилось с 133 до 126 человек. Однако значительно увеличилось количество погибших – с семи до 12, рассказали сайту VSE42.Ru в ГИБДД Кузбасса.

Структура аварийности тоже заметно изменилась. Если с 1 по 16 октября произошёл один наезд на электросамокатчика, шесть наездов на стоящее транспортное средство и наезд на велосипедиста, но в ноябре таких аварий не было.

Зато кардинально выросло число наездов на пешеходов: с 23 до 47, то есть вдвое. В таких авариях погибли четыре человека (трое в октябре). Ещё пять человек погибли при столкновениях, которых было в ноябре 34. В октябре было больше столкновений, но меньше погибших (44 и 3). Ещё трое скончались при съезде с дороги. За тот же период октября в таких авариях не погибли.

Рост аварийности с пострадавшими объясняют межсезоньем – погода стремительно меняется, дороги становятся скользкими и тёмными.

ГИБДД Кузбасса призывает водителей обращать внимание на пешеходов при неблагоприятных погодных условиях и в тёмное время суток, снижать скорость перед пешеходными переходами и местами возможного появления детей. Пешеходам настоятельно советуют переходить улицы только по зебрам, убедившись в безопасности, в тёмное время суток – крепить на одежду светоотражающие элементы.