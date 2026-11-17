В Железнодорожном районном суде Екатеринбурга возобновится рассмотрение дела 31-летнего горожанина. Мужчину задержали в январе 2026 года после того, как 15-летняя девочка рассказала матери о пережитом насилии, продолжавшемся с 2016 года, сообщает "КП-Екатеринбург".

"Периодически он снимал действия на видео, а также фотографировал меня. Я пыталась сопротивляться. Ранее не рассказывала, так как боялась за жизнь и здоровье мамы", – говорится в показаниях несовершеннолетней.

Дело возбуждено по двум эпизодам п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ и двум эпизодам п. "в" ч. 2 ст. 242.2 УК РФ. При обыске на ноутбуке и телефоне обвиняемого нашли сотни фотографий девочки.

"Когда я познакомила его с дочкой, она стала называть его "папой"", – рассказывала журналистам мать девочка.

Отчима выгнали из семьи, когда она застала его за избиением дочки.

По словам юриста Дмитрия Кротова, большую часть снимков экспертиза признала порнографическими, всего выявлено около 300 фотографий.

"Подсудимый пытается представить себя в образе невменяемого, рассказывая про видения с умершими и проведение обрядов", – отметил он.

Михаилу грозит до 20 лет заключения.