Также министр рассказал о ещё одном чудесном спасении. В августе на стоянке "Евраз ЗСМК" каким-то образом очутилась чомга – водоплавающая птица, которая отлично себя чувствует в воде, но на суше очень неповоротлива, из-за чего могла запросто попасть под машину.

– Выехали на место, отловили её сачком и выпустили в ближайший водоём, – сказал Евгений Бойко.

В обоих случаях инспекторам помогал председатель местного общества охотников и рыболовов Иван Тищенко, который часто участвует в спасении диких птиц и животных, оказавшихся в городе.