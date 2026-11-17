Накануне в южной столице Кузбасса спасли из беды невероятную милоту – элегантный гость из тайги, вероятно, убегал от собак.
В воскресенье, 15 ноября, в Новокузнецке спасли косулю, застрявшую заборе, рассказал во вторник министр лесного комплекса и охотничьего хозяйства Кузбасса Евгений Бойко. Произошло это около автозаправки в Заводском районе. Животное, предположительно, удирало от собак и не смогло пролезть через ограду.
– При помощи домкрата освободили животное, после чего обработали раны специальным составом, и вывезли в Сидоровский обход на территории охотугодий, – сказал Бойко.
Также министр рассказал о ещё одном чудесном спасении. В августе на стоянке "Евраз ЗСМК" каким-то образом очутилась чомга – водоплавающая птица, которая отлично себя чувствует в воде, но на суше очень неповоротлива, из-за чего могла запросто попасть под машину.
– Выехали на место, отловили её сачком и выпустили в ближайший водоём, – сказал Евгений Бойко.
В обоих случаях инспекторам помогал председатель местного общества охотников и рыболовов Иван Тищенко, который часто участвует в спасении диких птиц и животных, оказавшихся в городе.