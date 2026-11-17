Житель Кемерова решил обойтись без настоящих водительских прав и купил себе поддельные. Обман раскрылся после аварии, и теперь мужчину осудили. Об этом сообщает прокуратура Кемеровской области.

Как рассказали в ведомстве, кемеровчанин купил фальшивое водительское удостоверение в марте 2026 года. Документ был выписан на его собственное имя.

С этими правами мужчина сел за руль грузовика KAMAZ 6912. Долго ездить у него не вышло: он попал в ДТП. На место аварии приехал сотрудник ДПС ГИБДД Кемерова, и водитель протянул ему своё удостоверение.

– В ходе проверки факт предоставления поддельного документа был установлен, удостоверение изъято сотрудниками правоохранительных органов, – отметили в прокуратуре Кемеровской области.

В итоге дело дошло до суда. Заводский районный суд Кемерова признал мужчину виновным по статье о подделке и обороте поддельных документов (ч. 3 ст. 327 УК РФ). Приговор вынесли с учётом позиции прокуратуры Заводского района.

По данным прокуратуры, кемеровчанину назначили 6 месяцев принудительных работ. Всё это время из его зарплаты будут ежемесячно удерживать 10% в доход государства.