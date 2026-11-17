Известного омского актера академического театра драмы Александра Гончарука обвинили в сексуальных домогательствах к несовершеннолетним.

Как сообщает Baza, две выпускницы местного музыкально-педагогического колледжа, где преподаёт актер, заявили о домогательствах с его стороны. По их словам, они неоднократно сталкивались с "нежелательными прикосновениями, объятиями и поцелуями".

Одна из омичек утверждала, что впервые столкнулась с подобным поведением ещё в 15 лет – во время первого прослушивания при поступлении в колледж.

– По ее словам, Гончарук позволял себе непристойные прикосновения, а на занятиях заставлял студенток раздеваться до нижнего белья под видом упражнений, – пишет Baza.

После появления информации о произошедшем Следственный комитет начал доследственную проверку. Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Омской области доложить о её результатах.

По словам представителей ведомства, на инцидент обратили внимание после выхода телевизионного сюжета, освещавшего подробности случившегося.

– В эфире федерального канала сообщалось о совершении преподавателем одного из колледжей Омска противоправных действий в отношении студенток. Отмечается, что в настоящее время мужчина в учебном заведении не работает, – говорится в публикации информационного центра.

Как пишет "Город55", ситуацией также занялось Министерство образования Омской области. В ведомстве намерены провести служебную проверку и изучить вопросы "безопасности обучения" в музыкально-педагогическом колледже.