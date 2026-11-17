В 2027 году россияне не смогут выйти на страховую пенсию по старости на общих основаниях. Это касается и жителей Кузбасса: очередная возрастная группа получит право на заслуженный отдых только в 2028 году. Причину объяснили в Социальном фонде России.

Дело в продолжающейся пенсионной реформе. Переход от прежнего пенсионного возраста – 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин – к новому происходит постепенно. Возраст выхода на пенсию повышают поэтапно, с двухлетним интервалом.

По данным Соцфонда, в 2026 году на страховую пенсию выходят мужчины 1962 года рождения, достигшие 64 лет, и женщины 1967 года рождения, которым исполняется 59 лет.

Следующая возрастная группа – мужчины 1963 года рождения и женщины 1968 года рождения – сможет оформить пенсию только в 2028 году. Тогда переход на новый пенсионный возраст завершится: мужчины будут выходить на заслуженный отдых в 65 лет, женщины – в 60.

Однако утверждение, что в 2027 году вообще никто не сможет выйти на пенсию, было бы неверным. Исключение составляют россияне, имеющие право на досрочное назначение выплат. В их числе – медики, педагоги, работники вредных и опасных производств, жители Крайнего Севера и многодетные матери.

Отметим, что такая пауза при выходе на пенсию по общим правилам возникает в каждый нечётный год. Аналогичная ситуация уже складывалась в 2021, 2023 и 2025 годах.

Напомним, ранее пенсионный консультант из Кемерова Екатерина Жирова подробно рассказывала, почему в следующем году в Кузбассе никто не выйдет на пенсию.