Мигрантам могут закрыть возможность использовать поступление в российские университеты и колледжи как формальный повод для въезда в страну. Образовательные учреждения и самих студентов хотят поставить под дополнительный контроль Рособрнадзора. Об этом сообщают "Известия".

Соответствующий законопроект с поправками в закон "Об образовании в РФ" подготовили к внесению в Госдуму. Его авторами выступили глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Элеонора Кавшар и депутаты фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким.

– Сегодня иностранные студенты могут получать в России услуги, связанные с поступлением в организации высшего и среднего профессионального образования и последующим обучением. Это позволяет им въехать в страну и получить разрешение на временное проживание, однако далеко не всегда связано с реальным образовательным процессом, – пояснила Элеонора Кавшар.

По её словам, сейчас учебная виза для некоторых иностранцев является лишь удобным инструментом легализации пребывания в России и способом замаскировать истинные цели приезда, связанные с заработком.

Если законопроект примут, Рособрнадзор и его территориальные органы смогут проверять порядок приёма иностранных студентов, выбранные образовательные программы, посещаемость, успеваемость и результаты промежуточной аттестации. Контроль предполагается вести на протяжении всего периода обучения.

За нарушение новых требований образовательным учреждениям могут запретить вести деятельность в отношении иностранных студентов на срок до одного года.

Как сообщили в пресс-службе комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, 17 ноября законопроект направят в правительство для получения отзыва. В Минпросвещения подчеркнули, что документ пока не поступал на отзыв.