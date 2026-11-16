ЧП на производстве в Кузбассе: механизм зажевал сотрудника

На "Топкинском цементе" произошло ЧП, которое едва не закончилось трагедией. По данным трудовой инспекции Кузбасса, вечером 13 ноября около 21:20 чистильщик пылевых камер осматривал оборудование на пылевозврате вращающейся печи. В какой-то момент вращающийся вал зацепил рукав его куртки и начал наматывать ткань на себя. Мужчина получил тяжелые травмы.

Сейчас на предприятии работают инспекторы.

– Начато расследование несчастного случая, а также инициировано проведение незамедлительной внеплановой проверки, – отметили в трудовой инспекции Кузбасса.

Специалистам предстоит выяснить, соблюдались ли на заводе требования охраны труда. Если найдут нарушения, работодателя привлекут к ответственности.

– Инспекция объективно установит все обстоятельства происшествия и проверит, соблюдались ли требования охраны труда на предприятии. Особое внимание будет уделено мерам, направленным на предупреждение подобных ситуаций, – пояснил заместитель руководителя инспекции Валерий Бучнев.

По итогам проверки и расследования будут приняты предусмотренные законом меры. В ведомстве также призвали работодателей усилить контроль за безопасностью и строго соблюдать трудовое законодательство.