ЧП на производстве в Кузбассе: механизм зажевал сотрудника

В Топкинском округе произошел несчастный случай на производстве. Тяжелые травмы получил рабочий цементного завода.
На "Топкинском цементе" произошло ЧП, которое едва не закончилось трагедией. По данным трудовой инспекции Кузбасса, вечером 13 ноября около 21:20 чистильщик пылевых камер осматривал оборудование на пылевозврате вращающейся печи. В какой-то момент вращающийся вал зацепил рукав его куртки и начал наматывать ткань на себя. Мужчина получил тяжелые травмы.
Сейчас на предприятии работают инспекторы.
– Начато расследование несчастного случая, а также инициировано проведение незамедлительной внеплановой проверки, – отметили в трудовой инспекции Кузбасса.
Специалистам предстоит выяснить, соблюдались ли на заводе требования охраны труда. Если найдут нарушения, работодателя привлекут к ответственности.
– Инспекция объективно установит все обстоятельства происшествия и проверит, соблюдались ли требования охраны труда на предприятии. Особое внимание будет уделено мерам, направленным на предупреждение подобных ситуаций, – пояснил заместитель руководителя инспекции Валерий Бучнев.
По итогам проверки и расследования будут приняты предусмотренные законом меры. В ведомстве также призвали работодателей усилить контроль за безопасностью и строго соблюдать трудовое законодательство.