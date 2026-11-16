Сбыт на 50 кг: как химик-гастролёр варил наркотики для Кузбасса

Житель Красноярска организовал нарколабораторию в одном из сел Красноярского края. Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в своих соцсетях, оптовые партии наркотиков он сбывал через тайники-закладки в лесах соседнего региона.

– Мои коллеги из Кемеровской области – Кузбасса установили местонахождение производства и задержали злоумышленника, предотвратив сбыт порядка 50 килограммов синтетики, – отметила Ирина Волк.

Предварительно установлено, что для изготовления наркотических средств мужчина приобрел земельный участок. В надворных постройках он установил необходимое оборудование, а также подготовил реактивы и химикаты.

На территории домовладения полицейские обнаружили около 50 килограммов готовых к сбыту наркотиков синтетического происхождения, канистры с прекурсорами, лабораторное оборудование и другие предметы, имеющие доказательственное значение.

Следователь возбудил уголовное дело по статье о покушении на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.