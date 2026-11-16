Волейбольный Кубок Сбера среди вузов Кузбасса впервые разыграли в Кемерово

На волейбольной площадке СК "Кузбасс-Арена" состоялся I волейбольный турнир высших учебных заведений Кузбасса на кубок Сбера. Турнир стал не только громким спортивным событием в студенческой сфере, но и площадкой для нетворкинга. Участники смогли познакомиться со студентами из разных высших учебных заведений Кузбасса, встретиться с экспертами Сбера в неформальной обстановке.
В борьбу за кубок вступили восемь команд: КемГУ, КузГТУ, СибГИУ, КемГМУ, КемГИК, РГИСИ, КузбаскийГАУ и Сбербанка.
Для болельщиков организаторы подготовили красочное открытие турнира, конкурс болельщик, познавательные и развлекательные локации для зрителей и участников соревнований. Партнёрами мероприятия выступили сеть универсамов "Бегемаг" и ООО "Кузбасский скарабей".
В результате напряженной борьбы призовые места распределились следующим образом:
- Кузбасский ГАУ;
- КемГУ;
- КузГТУ.
Валерий Белозёров, управляющей Кемеровским отделением Сбербанка:
"Невероятный по энергетике спортивный праздник! Прекрасная, наверное, лучшая в Сибири, волейбольная площадка, сильные соперники, азартные болельщики – всё это задаёт тон и заряжает энергией. Нашей команде совсем немного не хватило для того, чтобы выиграть кубок. Сражались как тигры, но в итоге заняли четвертое место. Тем не менее, остались только положительные эмоции и самые искренние поздравления победителю!"