Дворник в Кузбассе нашёл среди мусора 12 тысяч рублей и пожалел

В южной столице Кузбасса наказали дворника, который погулял на широкую ногу за чужой счёт. Как сообщает в понедельник Заводской районный суд Новокузнецка, 20 октября уборщик проходил мимо киоска и заметил на земле банковскую карту. Находку мужчина сунул себе в карман, а потом прошёлся по магазинам, ни в чём себе не отказывая.

– После работы, действуя из корыстных побуждений, расплатился найденной банковской картой за личные покупки, т.е. похитил со счёта гр.К. денежные средства в общей сумме 12 035,95 рубля, – сказали в суде.

Хозяйка карты, заметив списание денег, пожаловалась куда надо. Дворника, который вместе с улицами очистил чужой банковский счёт, быстро поймали. Злоумышленник попал под уголовную статью о краже.

Рабочий раскаялся и вернул женщине всю сумму. Суд в итоге ограничился штрафом в 100 000 рублей, которые дворник будет платить в рассрочку.