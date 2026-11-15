С 2027 года единое пособие на детей увеличится: подробности

С начала 2027 года размер единого пособия на детей увеличится на 6,8% по всей стране. Как сообщает PROKUZBASS.RU, повышение затронет миллионы семей.

По словам первого заместителя председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Дарьи Лантратовой, перерасчет выплат пройдет в беззаявительном порядке. Тем, кто уже получает эту меру поддержки, Социальный фонд начнет перечислять увеличенные суммы автоматически. Собирать справки или подавать заявления не нужно.

Право на единое пособие имеют семьи, где среднедушевой доход ниже регионального прожиточного минимума. При назначении выплат специалисты проводят комплексную оценку нуждаемости: проверяют официальные доходы родителей, наличие движимого и недвижимого имущества, а также объективные причины отсутствия работы у трудоспособных членов семьи.