Жительница Кузбасса вернулась с отдыха во Вьетнаме с отмирающей ногой

Купание в море закончилось для жительницы Кузбасса экстренной госпитализацией. После укуса медузы у женщины развился некроз мягких тканей.
О шокирующем случае рассказал токсиколог Константин Сиворонов в своих соцсетях.
По его словам, жительница Кузбасса вернулась из отпуска во Вьетнаме. Там во время купания в море медуза ужалила её за ногу. Первую помощь женщина получила в госпитале Хошимина: ей обработали повреждённые участки и назначили антигистаминные препараты.
Однако после возвращения домой состояние ухудшилось. В месте контакта с медузой развилось выраженное омертвение мягких тканей. Женщину экстренно госпитализировали в ожоговое отделение Кузбасской клинической больницы скорой медицинской помощи им. М.А. Подгорбунского. Врачи диагностировали химический ожог.
– Пациентке потребуется хирургическое вмешательство, чтобы удалить некротизированные участки мягких тканей, – уточнил врач.
Токсиколог объяснил, что щупальца медуз содержат стрекательные клетки с токсином.
– При контакте они "выстреливают" и впрыскивают яд, который может вызывать не только местную аллергическую реакцию, но и глубокое поражение тканей вплоть до некроза – как в этом случае, – подчеркнула специалист.
Врач также напомнил отдыхающим о мерах предосторожности: не купаться в разгар сезона медуз, а при сомнениях в безопасности водоёма использовать специальную защитную одежду и обувь для плавания.
Напомним, ранее токсиколог рассказал о том, как от собственной слюны может появиться пневмония.