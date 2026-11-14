Жительница Кузбасса вернулась с отдыха во Вьетнаме с отмирающей ногой

О шокирующем случае рассказал токсиколог Константин Сиворонов в своих соцсетях.

По его словам, жительница Кузбасса вернулась из отпуска во Вьетнаме. Там во время купания в море медуза ужалила её за ногу. Первую помощь женщина получила в госпитале Хошимина: ей обработали повреждённые участки и назначили антигистаминные препараты.

Однако после возвращения домой состояние ухудшилось. В месте контакта с медузой развилось выраженное омертвение мягких тканей. Женщину экстренно госпитализировали в ожоговое отделение Кузбасской клинической больницы скорой медицинской помощи им. М.А. Подгорбунского. Врачи диагностировали химический ожог.

– Пациентке потребуется хирургическое вмешательство, чтобы удалить некротизированные участки мягких тканей, – уточнил врач.

Токсиколог объяснил, что щупальца медуз содержат стрекательные клетки с токсином.

– При контакте они "выстреливают" и впрыскивают яд, который может вызывать не только местную аллергическую реакцию, но и глубокое поражение тканей вплоть до некроза – как в этом случае, – подчеркнула специалист.

Врач также напомнил отдыхающим о мерах предосторожности: не купаться в разгар сезона медуз, а при сомнениях в безопасности водоёма использовать специальную защитную одежду и обувь для плавания.

Напомним, ранее токсиколог рассказал о том, как от собственной слюны может появиться пневмония.