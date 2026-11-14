В Кемерове пенсионерка отдала незнакомцам на улице почти 4 млн

Жители Кузбасса продолжают терять огромные деньги из-за телефонных аферистов. С начала 2026 года преступники выманили у них уже более 2 миллиардов рублей. Одной из последних жертв стала 79-летняя кемеровчанка, которая отдала незнакомцам почти 4 миллиона рублей.

Как сообщили в полиции Кузбасса, после случившегося пожилая женщина обратилась к правоохранителям. Выяснилось, что сначала ей позвонил неизвестный, представившийся сотрудником Пенсионного фонда. Он заявил, что для получения повышенной пенсии необходимо сообщить паспортные данные. Женщина выполнила просьбу.

Вскоре ей позвонил второй участник схемы. На этот раз собеседник назвался сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что кемеровчанка якобы спонсирует террористические организации. Незнакомец напугал пенсионерку возможной уголовной ответственностью и потребовал передать деньги для проверки.

– Кемеровчанка, поверив аферистам, в течение нескольких дней обналичивала сбережения в банкоматах и передавала их неизвестным во дворе своего дома, – сообщает полиция Кузбасса.

Общая сумма ущерба превысила 3,8 миллиона рублей. Осознав, что её обманули, пенсионерка обратилась в полицию.

Сейчас сотрудники уголовного розыска устанавливают аферистов. Следователь возбудил уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Максимальное наказание по этой статье – до 10 лет лишения свободы.

Напомним, ранее редация VSE42.RU писала о том, что кемеровчан заманивают в мэрию ради обмана.