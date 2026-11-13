Не только медведь: какие опасные звери ещё бесконтрольно расплодились в тайге

По словам учёного, бурый медведь кажется грозным мясоедом и хозяином леса, и отчасти это действительно так, передает krsk.aif.ru слова ученого.

"Медведя отличает мощное тело и высокая холка, к которой крепятся сильные мышцы передних лап с когтями до 8–12 сантиметров. Благодаря этому зверь роет землю и берлоги, разламывает древесину и переворачивает тяжёлые брёвна, – рассказывает Савченко. – На коротких дистанциях он разгоняется до 50–60 км в час – быстрее, чем может бежать средний человек".

При этом хищник убивает редко: до 90% его меню – травы, корни и ягоды.

"По возможностям это профессиональный убийца, но сама природа сделала его всеядным", – отмечает ученый.

Запах пищи медведь улавливает за 3 км, а резкие запахи – падаль, дым – за 5–10 км. Треск веток слышит за 200 шагов, тихий свист – за 70, а звуковые колебания воспринимает и через грунт подошвами лап.

При этом больше учёных тревожит не риск истребить косолапых, а бесконтрольное размножение мелких плотоядных.

"Медведь – это только первая ласточка того, что мы перестали управлять популяциями диких животных. Соболь сокращает численность боровой дичи и охотится на зайца. Енотовидная собака в Западной Сибири стала бичом для пернатых. Волка в крае 7–9 тысяч особей – вдвое выше оптимума, повсеместно расплодилась лисица", – говорит эксперт.

За этим тянется и опасность для человека – вспышки инфекций: в 90% случаев источником бешенства были именно лисицы. По мнению савченко, государству нужно вернуться к системе управления охотничьими ресурсами и взять под контроль всех плотоядных: за 3–5 лет это стабилизирует численность зверя и вернёт порядок в тайгу.