В Кемерове арестовали подростка за созданный в мессенджере канал

В пятницу, 13 ноября, в Кемерове арестовали несовершеннолетнего, которого силовики обвинили в участии в террористической организации, сообщает объединённый пресс-центр судов Кузбасса.

По версии следствия, подросток стал сторонником организации, признанной российскими властями террористической, создал в популярном мессенджере аккаунт, размещал там фото и видео с символикой этой организации, а также кадры нападений на людей, поджогов зданий, сооружений и машин.

– 12.11.2026 подозреваемый задержан в порядке ст. 91, 92 УПК РФ, в этот же день ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.5 УК РФ, – сказали в суде.

В пятницу Центральный районный суд Кемерова арестовал юношу на два месяца. По статье "террористу" грозит от десяти до двадцати лет колонии.