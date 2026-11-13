"Место силы, место света!": Олег Газманов выпустил гимн Шерегеша

Олег Газманов в пятницу, 13 ноября, выпустил новую песню "Шерегеш – место силы", которая станет официальным гимном Шерегеша, сообщили в пресс-службе всесезонного курорта "Алтын Шор".

В тексте песни подчёркивается, что Шерегеш – это "место света", где хорошо и зимой, и летом. Послушать трек уже можно на российских музыкальных онлайн-площадках.

21 ноября состоится официальное открытие зимнего сезона в Шерегеше. Главным гостем праздника как раз будет Олег Газманов.

– Газманов станет главным гостем торжественной церемонии открытия горнолыжного сезона в Шерегеше и исполнит новый хит вживую для участников праздника, – сообщает курорт.

Напомним, начнётся фестиваль в 15:00 на большой сцене на площадке в секторе F. Запланирован первый карнавальный спуск сезона.