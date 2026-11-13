Происшествия

Сварщик случайно сжёг в Кемерове шикарный дом с гаражом с машиной

В кемеровском СНТ сожгли строящийся дом и легковушку с гаражом.

В ночь на пятницу, 13 ноября, в небольшом СНТ "Уютное" на юге Кемерова произошёл разрушительный пожар, сообщает областное МЧС.

На улице Пихтовой воспламенился строящийся дом, гараж и хозпостройка.

– Сотрудники МЧС России организовали тушение пожара и предотвратили дальнейшее распространение огня. Пожар ликвидирован на площади 115м². Погибших и пострадавших нет, – сказали в ведомстве.

Тушили дом 16 огнеборцев на трёх единицах техники. По предварительным данным, пожар произошёл из-за нарушения правил безопасности при сварке.

Судя по кадрам, дом сильно обгорел. Вероятно, ему уже не суждено быть достроенным.

Фото: ГУ МЧС по Кемеровской области
Автор: Корреспондент VSE42.Ru
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