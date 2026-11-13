Сварщик случайно сжёг в Кемерове шикарный дом с гаражом с машиной

В ночь на пятницу, 13 ноября, в небольшом СНТ "Уютное" на юге Кемерова произошёл разрушительный пожар, сообщает областное МЧС.
На улице Пихтовой воспламенился строящийся дом, гараж и хозпостройка.
– Сотрудники МЧС России организовали тушение пожара и предотвратили дальнейшее распространение огня. Пожар ликвидирован на площади 115м². Погибших и пострадавших нет, – сказали в ведомстве.
Тушили дом 16 огнеборцев на трёх единицах техники. По предварительным данным, пожар произошёл из-за нарушения правил безопасности при сварке.
Судя по кадрам, дом сильно обгорел. Вероятно, ему уже не суждено быть достроенным.