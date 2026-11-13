Нелегальных мигрантов нашли в Кузбассе среди скота – подробности

В Анжеро-Судженске на животноводческом комплексе пойманы незаконные гастарбайтеры и их покровители, сообщают в пятницу областное МВД и Следком.

По версии следствия, 54-летний горожанин арендовал нежилое помещение и прописал там иностранных специалистов. 45-летний сообщник поселил и трудоустроил гостей из зарубежья на ферме. Подельники решили, что всё сделали как надо, и направили в полицию документы для постановки рабочих на миграционный учёт, но обман тут же вскрылся.

– В результате проверки полицейскими установлено, что документы являются фиктивными, – сказали в полиции.

Оперативники ФСБ задержали бизнесменов. На двух кузбассовцев завели уголовное дело об организации незаконной миграции группой лиц. В СК добавили, что обвиняемых оставили под домашним арестом.