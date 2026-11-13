Лютый бандит 8 лет бегал от кузбасских тюремщиков – где его поймали

В Новосибирске поймали 41-летнего лютого бандита из Юрги, сообщает кузбасское ГУФСИН.

Ещё в 2018 году преступника заочно осудили на 13 лет за вымогательство и похищение людей. Однако мафиози скрылся от правосудия и все эти годы не попадал в их поле зрения, его объявили в федеральный розыск.

Всё изменилось, когда тюремщики получили наводку на то, что беглец находится в Новосибирске.

– Оперативники установили, что преступник скрывается в одном из частных домов города. Реализуя полученные данные, сотрудники отдела розыска ГУФСИН России по Новосибирской области задержали преступника возле гаража сожительницы, – сказали в ФСИН.

Облава стала настолько неожиданной для бандита, что он не успел оказать сопротивление. Теперь кузбассовца этапируют в колонию строгого режима.