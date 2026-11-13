Машины жёстко столкнулись на перекрёстке в Кузбассе – момент попал на видео

В ночь на четверг, 12 ноября, в Ленинске-Кузнецком около моста столкнулись автомобили на регулируемом перекрёстке. Момент попал на видео, ролик опубликовали в местном паблике.

Судя по кадрам, один из автомобилей на большой скорости вылетел на красный в сторону моста, а второй – проехал на зелёный, который только-только загорелся.

Автомобили получили значительные повреждения. О состоянии людей из машин информации нет.