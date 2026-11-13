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Машины жёстко столкнулись на перекрёстке в Кузбассе – момент попал на видео

Минувшей ночью в Ленинске-Кузнецком не поделили перекрёсток две легковушки, что обернулось печальными последствиями.

В ночь на четверг, 12 ноября, в Ленинске-Кузнецком около моста столкнулись автомобили на регулируемом перекрёстке. Момент попал на видео, ролик опубликовали в местном паблике.

Судя по кадрам, один из автомобилей на большой скорости вылетел на красный в сторону моста, а второй – проехал на зелёный, который только-только загорелся.

Автомобили получили значительные повреждения. О состоянии людей из машин информации нет.

видео: ЧП Ленинск-Кузнецкий 112
Автор: Корреспондент VSE42.Ru
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