Машины жёстко столкнулись на перекрёстке в Кузбассе – момент попал на видео

Минувшей ночью в Ленинске-Кузнецком не поделили перекрёсток две легковушки, что обернулось печальными последствиями.
В ночь на четверг, 12 ноября, в Ленинске-Кузнецком около моста столкнулись автомобили на регулируемом перекрёстке. Момент попал на видео, ролик опубликовали в местном паблике.
Судя по кадрам, один из автомобилей на большой скорости вылетел на красный в сторону моста, а второй – проехал на зелёный, который только-только загорелся.
Автомобили получили значительные повреждения. О состоянии людей из машин информации нет.
видео: ЧП Ленинск-Кузнецкий 112