"Это аномалия": медведи в Сибири стали жрать самок, охотиться стаями и прибегать на выстрелы

По словам эксперта, в этом году медведи начали проявлять необычную для них, даже аномальную агрессию и смелость, и даже неожиданно изменили поведение. К примеру, жищники теперь без страха могут выломать дверь или окно в помещений и залезть внутрь.

– Мы установили на научном стационаре в Ергаках прочные окна – тройной стеклопакет. Так вот, силища у медведя такая, что он разбил его спокойно. В поисках еды залез в избушку. Да, порезался о стекло, но распотрошил все, что можно. В этом году практически каждая избушка и стоянка была им разворошена, – рассказал эксперт в интервью "КП-Красноярск".

При этом в преддверии зимы и в попытках быстрее накопить жир расплодившиеся медведи начали активно заниматься каннибализмом. Такое поведение для них относительно нормальное, отметил Грязин. Но в этом году была зафиксирована аномалия – самцы медведей от голода начали убивать и съедать уже и самок, чего раньше никогда не фиксировали.

И, наконец, Грязин озвучил самый тревожный факт – медведи перестали в этом году бояться охотников. Звук выстрела из ружья, по словам мужчины, не отпугивает, а, наоборот, привлекает хищников, а охотник становится желанной добычей для косолапых. При этом в 2026 году, по словам Игоря Грязина, зафиксированы случаи, когда медведи выследживали человека группой. Что для этого вида животных совершенно не характерно.