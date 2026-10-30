"Не последняя?": Иволгинский потрошитель сознался в новом убийстве спустя 30 лет

Новая жертва Иволгинского потрошителя – 35-летняя женщина, убитая в июле 1997 года в Канске. В то время Орунбаев отбывал наказание за кражу в колонии-поселении. В день убийства он приехал в город. Трагедия разыгралась поздно вечером в парке. Жертва была пьяна, и маньяк не выбирал ее специально. Спустя почти тридцать лет он сам рассказал об этом преступлении. Тело женщины нашли на следующий день, у нее остались муж и ребенок, с которыми она не жила.

– Тело нашли на следующий день. У погибшей был ребенок и муж, но с ними она не жила, – рассказал корреспонденту krsk.aif.ru и.о. руководителя следственного отдела по Канскому району СК Станислав Овчинников.

В 2013 году за серию убийств и изнасилований маньяка приговорили к пожизненному сроку. После этого он написал несколько явок с повинной, заявив, что начал убивать еще в 80-е годы.

– Говорит, что раскаивается. Но на следственных экспериментах я раскаяния в нем не увидел. Сообщает о своих жертвах, чтобы сменить обстановку – этапирование, выезд на места прошлых убийств. А еще, возможно, хочет, чтобы СМИ про него писали, – считает следователь.

Эксперты предполагают, что маньяк получает удовольствие от выездов на места своих преступлений. Следователь не исключил, что у Орунбаева могут быть и другие жертвы, о которых он пока молчит. Сейчас он находится в Красноярском крае, где ему вынесут новый приговор. Однако это уже не изменит его судьбу – у маньяка два пожизненных срока.