Переломы лица: кемеровчанин отправился в колонию за издевательства над возлюбленной

Житель Кемерова, избивший свою сожительницу, приговорен к 4 годам колонии строгого режима. Как сообщает полиция Кузбасса, 35-летнего мужчину обвиняли в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

По версии следствия, в апреле этого года в дежурную часть отдела полиции "Кедровка" через службу "112" позвонила 52-летняя женщина. Она рассказала, что ее избил сожитель. На место сразу направили оперативников и скорую помощь.

– Бригадой скорой потерпевшая была доставлена в больницу, где ей диагностировали переломы нескольких ребер, лицевых костей, множественные ушибы и гематомы, – отметили в ГУ МВД по Кузбассу.

Сотрудники уголовного розыска задержали сожителя прямо на месте. Им оказался ранее неоднократно судимый кемеровчанин, в том числе за побои и причинение среднего вреда здоровью. Выяснилось, что во время конфликта мужчина напал на женщину и нанес ей удары кулаками по лицу и другим частям тела. Экспертиза подтвердила, что здоровью потерпевшей причинен тяжкий вред.

С учетом рецидива суд назначил мужчине 4 года лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор уже вступил в законную силу.