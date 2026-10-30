До 5 лет колонии: кузбассовец сильно хотел порадовать любимую и попал под статью

В Новокузнецке перед судом предстанет злоумышленник, похитивший букет хризантем из цветочного магазина. Как сообщает полиция Кузбасса, 34-летнего местного жителя обвиняют в краже по ч. 2 ст. 158 УК РФ.

В полицию обратился 42-летний владелец магазина. Он рассказал, что неизвестный разбил витринное стекло и забрал букет.

– Сумма причиненного ущерба составила около 3 000 рублей, – отметили в ГУ МВД по Кузбассу.

Сотрудники уголовного розыска установили и задержали похитителя. Выяснилось, что в ту ночь обвиняемый, будучи пьяным, решил навестить знакомую и купить ей цветы. Все магазины по пути оказались закрыты. Тогда мужчина разбил кирпичом стекло витрины одного из них, через дыру достал 17 хризантем и ушел.

Уголовное дело направлено в суд. По статье обвинения мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.