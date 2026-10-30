Происшествия

Соцсети: бомжи подожгли в Кузбассе здание бывшего военкомата

В южной столице Кузбасса загорелась опасная заброшка, сообщают очевидцы в соцсетях.

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В Новокузнецке на улице Советской Армии воспламенился заброшенный дом, принадлежавший военкомату, сообщает вечером в четверг "Бардокин.Live".

– На Запсибе загорелось здание, когда-то принадлежащее военкомату. Вместо служивых там давно обитали бомжи, о чем жители сообщали даже в чате губернатора. Итог на видео, – сказано в публикации.

На место приезжали огнеборцы и медики. Однако что именно там произошло, неизвестно. В областном МЧС сайту VSE42.Ru сообщили, что сигналов о пожаре на этой улице не поступало.

В соцсетях новокузнечане уже жаловались на опасную заброшку и то, что её отказываются нормально консервировать или сносить.

Фото\Видео: тг / Бардокин.live
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